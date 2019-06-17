محاولات للإطاحة بوزير النفط الإيراني

نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن متحدث باسم الحكومة، أن إيران لا تعتزم إقالة وزير النفط بيجن زنغنه من منصبه.

وكان مشرع إيراني كبير قال الشهر الماضي، إنه يجمع التوقيعات في البرلمان لدعم اقتراح لعزل زنغنه، بسبب عدم قدرته على درء العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيرانية.

وقال النائب البرلماني هدايت الله خادمي الشهر الماضي، إنه لم يجمع بعد العدد الكافي من التوقيعات لدفع المقترح قدماً. وسبق أن باءت محاولات مماثلة لإقالة زنغنه بالفشل في الأعوام الأخيرة.

وقال المتحدث علي ربيعي: "لا تغيير في برنامج عمل الحكومة. زنغنه دائب النشاط وهو من الوزراء الرئيسيين في الحكومة.. اسم زنغنه مطروح على الدوام للعزل لكن آمل أن يواصل أداء دوره في الحكومة. دور زنغنه في الوقت الحالي مهم وعلى البرلمانيين أن يساعدوه".

وفي نوفمبر الماضي، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية، بعد الانسحاب أحادي الجانب للرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي من اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية الست لكبح برنامج طهران النووي.

من جانبه، نفى وزير النفط الإيراني اليوم الاثنين التقارير التي أفادت بنشوب خلافات بينه وبين الرئيس الإيراني حسن روحاني، مضيفاً أنه لن يتخلى عن مهامه مع تصاعد الانتقادات بشأن قدرته على بيع النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية.

وكان مشرع إيراني قال الأسبوع الماضي إن مشادة نشبت بين زنغنه وروحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن زنغنه قوله: "لم تكن لدي أي مشكلة مع السيد روحاني... لا أعلم من يعطي المشرعين مثل هذه الأخبار".