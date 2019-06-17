تسوية بنصف مليار دولار لقضية الغاز بين مصر وإسرائيل

أعلنت كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنهما توصلتا إلى تسوية بقيمة 500 مليون دولار مع هيئه كهرباء إسرائيل لحل النزاع حول اتفاق للغاز الطبيعي توقف العمل به.



وسيتم تسديد مبلغ التسوية على ثماني سنوات ونصف بواقع 60 مليون دولار كدفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية يليها 40 مليون دولار بعد 6 أشهر من تاريخ التفعيل على أن يتم سداد المبلغ المتبقي بواقع 25 مليون دولار على 16 قسطا كل ستة أشهر.



كما سيتم ضمان سداد المدفوعات عن طريق استصدار خطاب اعتماد مستندي من البنك الأهلي المصري.

ويأتي ذلك بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية مصر في 2015 بسداد تعويض بنحو 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز بين الطرفين عبر خط أنابيب بسبب هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء.