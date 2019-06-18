النفط يصعد 4% لآمال باستئناف محادثات التجارة

ارتفعت أسعار النفط نحو دولارين للبرميل، اليوم الثلاثاء، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيعقد اجتماعا مكثفا مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين هذا الشهر.

وتدعمت السوق أيضا بفعل توترات الشرق الأوسط بعد تعرض ناقلتين لهجمات الأسبوع الماضي وعزم الولايات المتحدة إرسال مزيد من القوات إلى المنطقة.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.26 دولار بما يعادل 4.4% إلى 54.19 دولار للبرميل، بحلول الساعة 15:11 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت عقود خام برنت 1.80 دولار أو 3% إلى 62.74 دولار للبرميل.

وقال ترمب في تغريدة "أجريت مكالمة هاتفية جيدة جدا مع الرئيس الصيني شي. سنعقد اجتماعا مطولا الأسبوع القادم خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان. سيشرع فريقانا في إجراء محادثات قبيل اجتماعنا".





ولم يؤكد الجانب الصيني عقد اجتماع. وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إن شي وافق على الاجتماع وشدد خلال المكالمة على ضرورة حل النزاعات الاقتصادية والتجارية عن طريق الحوار.

وفي هذا السياق، أشار نائب الرئيس لأبحاث السوق في تراديشن إنرجي، جين مكجيليان "في الوقت الحالي، هذه سوق تحركها الشائعات. هناك توقع أنه إذا تم التوصل إلى حل تجاري، فإنه سيساعد النمو الاقتصادي العالمي ومن ثم الطلب على النفط".