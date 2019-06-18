تركيا تطلق سفينة ثانية للحفر بالقرب من قبرص

قال وزير الطاقة التركي، فاتح تونماز، إن تركيا ستطلق سفينة حفر ثانية يوم الخميس ستبدأ عمليات للغاز الطبيعي قُرب قبرص أوائل يوليو/تموز.

وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا في قبرص حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط وهي منطقة من المعتقد غناها بالغاز الطبيعي.

ولأنقرة سفينة بالفعل، تحمل اسم "فاتح"، تعمل في المنطقة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن دونماز قوله إن تلك السفينة تواصل أعمال الحفر في حقل إلى الغرب من قبرص.

وقال عن السفينة الثانية المسماة "ياووز" إنها "ستكون جاهزة قريبا. سنرسل سفينة الحفر الثانية لنا ياووز يوم الخميس".

ويقول شمال قبرص الانفصالي، المدعوم من تركيا، إن له حقوقا أيضا في أي ثروة بحرية باعتباره شريكا في تأسيس جمهورية قبرص في 1960.

وجزيرة قبرص مقسمة منذ 1974 إثر غزو تركي أوقد شرارته انقلاب عسكري وجيز بإيعاز من اليونان. وسبق أن أخفقت مساع عديدة لإحلال السلام بينما أدت الثروة البحرية إلى تعقيد مفاوضات السلام.