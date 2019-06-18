نوفاك: موسكو منفتحة على مواعيد جديدة لاجتماع أوبك+

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن موسكو منفتحة على مواعيد جديدة لاجتماع دول أوبك+ بما في ذلك 12 يوليو/تموز، وذلك وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية.

كما نقلت عنه قوله إنه لم يناقش بعد مع نظيره السعودي تغيير موعد الاجتماع.

وتقرر في الأصل عقد اجتماع أوبك+ في 26 يونيو/حزيران، لكن نوفاك تحدث من قبل عن تأجيله إلى أوائل يوليو/تموز، غير أن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اقترح عقد الاجتماع بين 10 و12 يوليو/تموز.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد توقع يوم أمس أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرها من المنتجين، بما في ذلك روسيا، خلال الأسبوع الأول من يوليو لبحث تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط.

وأشار إلى أن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد الاتفاق.

وقال الفالح إن نمو الطلب على النفط تماسك رغم النزاعات التجارية التي تسببت في اضطراب الأسواق المالية، متوقعا أن يتجاوز الطلب العالمي 100 مليون برميل يوميا هذا العام.