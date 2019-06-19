النفط يتخلى عن مكاسبه وبرنت عند 61.7 دولاراً

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها، اليوم الأربعاء، والتي جاءت بدعم من انتعاش الآمال بخصوص التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين والتحفيز الاقتصادي المحتمل من البنك المركزي الأوروبي.

وتلقت أسواق النفط دعما أيضا من التوترات في الشرق الأوسط عقب الهجمات التي استهدفت ناقلات بالمنطقة الأسبوع الماضي.

وتراجع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 58 سنتا أو 0.93% إلى 61.70 دولار للبرميل. وكان الخام صعد 2% أمس الثلاثاء.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 28 سنتا أو 0.52% إلى 53.77 دولار للبرميل. وارتفع الخام 3.8% في الجلسة الماضية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة على موقع تويتر، إنه تم البدء في الترتيبات اللازمة للقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان الأسبوع المقبل.

في الوقت نفسه، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، أمس الثلاثاء، إن البنك سييسر السياسة النقدية مجدداً إذا لم يتسارع التضخم، مشيراً إلى تغيير في اتجاه السياسة في الوقت الذي تهدد فيه الحرب التجارية جهوده التحفيزية.

ولا تزال التوترات في الشرق الأوسط شديدة بعد الهجوم على الناقلات الأسبوع الماضي، وقال ترمب إنه مستعد لاتخاذ إجراء عسكري لمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية لكنه ترك الباب مفتوحا أمام ما إذا كان سيوافق على استخدام القوة لحماية إمدادات نفط الخليج.

ويترقب المتعاملون في السوق أيضا اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها ومن بينهم روسيا، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، لتحديد ما إذا كانوا سيمددون العمل باتفاق خفض الإمدادات الذي ينتهي سريانه هذا الشهر.

وقالت مصادر بأوبك إن المنظمة وافقت على تأجيل الاجتماع الوزاري المقبل إلى الأول من يوليو يعقبه الاجتماع مع الدول غير الأعضاء في اليوم التالي.