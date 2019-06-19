بعد هجوم البصرة.. إيني تؤكد: ماضون في أعمالنا بالعراق

أكد متحدث باسم "إيني" أن صاروخا أطلق بالقرب من البصرة في العراق انفجر على بعد عدة كيلومترات من منشآت للشركة، لافتاً إلى أن الشركة الإيطالية تتعاون مع السلطات.

وشدد على أن عمليات الشركة في العراق تمضي كالمعتاد، بحسب ما ورد في "رويترز".

كما أفاد مسؤولون في مجال النفط أن الشركات التي تعمل في موقع الانفجار في البصرة تشمل إكسون موبيل وشل وإيني.

وفي أول تعليق على إطلاق صاروخ قرب مقار شركات نفط عالمية جنوب البصرة، أكدت خلية الإعلام الأمني أن السلطات "لن تسمح بالعبث بأمن العراق والتزاماته".

وقالت خلية الإعلام الأمني: "سنضرب بيد من حديد من يحاول تنفيذ أجندة تتعارض مع مصالح العراق، ومن يحاول إرباك الأمن".

وقال مسؤول عراقي، إن صاروخا أصاب موقعًا للتنقيب عن النفط في محافظة البصرة، حيث ضرب مجمعا يستضيف شركة الطاقة العملاقة "إكسون موبيل"، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عمال محليين بجروح، إصابة أحدهم خطيرة.

وأكد عمال في مجال النفط أنهم سمعوا ثلاثة انفجارات في مقر شركة النفط الأجنبية قرب مدينة البصرة.

من جهتها، أعلنت شركة إكسون، أنها تعتزم إجلاء 20 من موظفيها الأجانب من البصرة في العراق بعد إصابة مقرها بصاروخ.

إلى ذلك، أفاد مسؤولون عراقيون بأن عمليات النفط في جنوب العراق ومنها التصدير لم تتأثر بالهجوم الصاروخي.

يذكر أنه في 18 مايو، أجلت "إكسون موبيل" جميع موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 النفطي في العراق، لنقلهم إلى دبي.

وأتى هذا الإجلاء بعد أن حذرت القوى الأمنية العراقية عدداً من الشركات الأجنبية، من معلومات تفيد باحتمال استهداف موظفين أجانب عبر الخطف من قبل ميليشيات موالية لإيران، وسط تصاعد التوتر الأميركي الإيراني.