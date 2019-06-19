تراجع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي، وكذلك مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام 3.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 642 ألف برميل.

وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 200 ألف برميل يوميا، حسب ما أظهرته الأرقام. وارتفع معدل تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.

ونزلت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تزيد 935 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 551 ألف برميل، في مقابل توقعات لزيادة 712 ألف برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 444 ألف برميل يوميا.