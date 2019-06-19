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توقّف عمليات مصفاة نفط في الكويت دون تأثر الصادرات

المصدر: العربية.نت
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قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الأربعاء، إن عمليات التكرير في مصفاة ميناء عبد الله التابعة لها توقفت مؤقتاً صباح اليوم، الأربعاء، نتيجة انقطاع مياه التبريد، لكن الصادرات لم تتأثر.

وذكرت الشركة في بيان نشرته على حسابها في موقع "تويتر"، أن عمليات التكرير في المصفاة "تأثرت صباح اليوم الأربعاء نتيجة انقطاع في مياه البحر القادمة من منشأة تابعة للهيئة العامة للصناعة، التي تستخدم في تبريد الوحدات الإنتاجية للمصفاة".

وأضافت الشركة أن عمليات التصدير "لم تتأثر نتيجة لهذا التوقف المؤقت"، وفقاً لما نقلته "رويترز".

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