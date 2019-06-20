أول شحنة غاز مسال روسي تصل إلى إسبانيا من "فيسوتسك"

أفادت بيانات من "رفينيتيف أيكون" أن شركة "نوفاتك"، أكبر منتج غاز غير حكومي في روسيا، سلمت أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى إسبانيا من مجمع فيسوتسك التابع لها.

وكانت "نوفاتك"، دشنت رسمياً مجمع "فيسوتسك" المطل على بحر البلطيق في أبريل الماضي.

وبحسب البيانات، أرسلت "نوفاتك" شحنة حجمها 9500 متر مكعب (ستة آلاف طن) إلى ميناء الفيرول في إسبانيا يوم 15 يونيو.

وتبلغ طاقة خط الإنتاج الأول في مجمع "فيسوتسك" 660 ألف طن من الغاز المجمد سنوياً. ولدى نوفاتك خطط لزيادتها إلى أكثر من 1.1 مليون طن سنوياً بإضافة خط ثان.

وأظهرت بيانات الشحن البحري على "رفينيتيف أيكون" أن المجمع أرسل أيضاً حوالي 27 شحنة من الغاز المسال حجمها الإجمالي 250 ألف متر مكعب (حوالي 160 ألف طن) إلى ليتوانيا وفنلندا والسويد وهولندا.