الجزائر: نأمل بوصول أسعار النفط لـ80 دولاراً للبرميل

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب على هامش جلسة برلمانية، اليوم الخميس، إن الجزائر تريد سعراً للنفط يصل إلى 80 دولاراً للبرميل.

وقفزت أسعار النفط قرابة 3% اليوم الخميس على وقع تصاعد التوترات في الخليج وبدعم من مؤشرات على تحسن الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، وفي الوقت الذي اتفقت فيه أوبك ومنتجون آخرون بشكل نهائي على موعد اجتماع لمناقشة تخفيضات الإنتاج.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.19 دولار إلى 63.4 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للخام 0.5% أمس الأربعاء.

وأشار فين زيبيل، الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني إلى بعض العوامل، قائلاً "في الولايات المتحدة، من المرجح أن يتسارع الطلب (النفطي) في الصيف، ويبدو أن اجتماع أوبك سيُفضي إلى التمديد أو ربما حتى إلى إجراء مزيد من التخفيضات".

وبعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في نحو عامين، تراجعت مخزونات الخام الأميركية 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية.