المزروعي: تمديد خفض إنتاج النفط "منطقي"

أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن الإمارات تدعم اتجاه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها إلى تمديد خفض إنتاج النفط.



وأضاف الوزير أن تمديد خفض الإنتاج من عدمه سيكون محل نقاش عندما يجتمع تحالف أوبك+ أوائل الشهر القادم.



وتابع "أعتقد أن قرار التمديد منطقي ومعقول، كما أن وضع السوق يتطلبه في الوقت الحالي لعدة أسباب، أبرزها تزايد مخزونات النفط عالميا، خاصة في الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن أغلبية دول أوبك وحلفائها متفقون من حيث المبدأ على قرار التمديد، لكن علينا أن ننتظر اجتماع الشهر المقبل، حيث سيناقش الجميع القرار ووضع السوق، ولكل دول صوت وعلينا أن ننتظر، وفقا لصحيفة "البيان".

موضوع يهمك اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تأجيل اجتماعها القادم إلى الأول من يوليو تموز، يعقبه اجتماع مع حلفائها من... اتفاق بين "أوبك" والمنتجين المستقلين على الاجتماع أول يوليو طاقة

وقال إن الاجتماع سيناقش الكمية المتوقع تمديد الخفض عليها والمدة الزمنية. وتابع "أعتقد أن المستوى الحالي مناسب. ونتمنى أن يكون الاجتماع ناجحا ونصل إلى قرار يخص التمديد ونحن نركز على توازن السوق، وأوبك لا تستهدف سعراً محدداً لبرميل النفط بل السعر يحدده العرض والطلب في السوق.

وأشار إلى أن الالتزام بالخفض من جانب أوبك وشركائها "أوبك بلس" تجاوز النسب المقررة، وفقا لبيانات لجنة مراقبة خفض الإنتاج.

وكانت أوبك وحلفاؤها من المنتجين، ومن بينهم روسيا، اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج اعتباراً من أول يناير لمدة 6 أشهر بواقع 1.2 مليون برميل يومياً. ويستعرض اجتماع أوبك مطلع الشهر المقبل، تطورات أسواق النفط ومستويات إنتاج الدول المشاركة وعمل لجنة مراقبة خفض الإنتاج وقراراتها في الاجتماعات السابقة وتطورات قوى العرض والطلب على السوق البترولية.