رئيس "لوك أويل" الروسية: نجهل مصير اتفاق "أوبك+"

قال الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل الروسية المنتجة للنفط إن مصير اتفاق الإنتاج العالمي المُبرم بين أوبك وحلفائها لا يزال غير واضح، وحتى الشركات الروسية ليس لديها موقف موحد تجاهه.



وجاءت تصريحات الرئيس التنفيذي وحيد علي كبيروف خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة لوك أويل في موسكو.

موضوع يهمك أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن الإمارات تدعم اتجاه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها إلى تمديد... المزروعي: تمديد خفض إنتاج النفط "منطقي" طاقة

وكان وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، قد أكد أن الإمارات تدعم اتجاه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها إلى تمديد خفض إنتاج النفط.

وأضاف الوزير أن تمديد خفض الإنتاج من عدمه سيكون محل نقاش عندما يجتمع تحالف أوبك+ أوائل الشهر القادم.

وتابع "أعتقد أن قرار التمديد منطقي ومعقول، كما أن وضع السوق يتطلبه في الوقت الحالي لعدة أسباب، أبرزها تزايد مخزونات النفط عالميا، خاصة في الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن أغلبية دول أوبك وحلفائها متفقون من حيث المبدأ على قرار التمديد، لكن علينا أن ننتظر اجتماع الشهر المقبل، حيث سيناقش الجميع القرار ووضع السوق، ولكل دول صوت وعلينا أن ننتظر، وفقا لصحيفة "البيان".

وقال إن الاجتماع سيناقش الكمية المتوقع تمديد الخفض عليها والمدة الزمنية. وتابع "أعتقد أن المستوى الحالي مناسب. ونتمنى أن يكون الاجتماع ناجحا ونصل إلى قرار يخص التمديد ونحن نركز على توازن السوق، وأوبك لا تستهدف سعراً محدداً لبرميل النفط بل السعر يحدده العرض والطلب في السوق.

وأشار إلى أن الالتزام بالخفض من جانب أوبك وشركائها "أوبك بلس" تجاوز النسب المقررة، وفقا لبيانات لجنة مراقبة خفض الإنتاج.