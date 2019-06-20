Argus: "أوبك" قد تمدد اتفاق خفض الإنتاج

أشار ديفيد فايف كبير الاقتصاديين لدى شركة Argus إلى وجود عوامل أثرت على أسعار النفط، بجانب الأحداث الأخيرة التي حصلت في المنطقة، متوقعاً أن تمدد منظمة "أوبك" اتفاقها الحالي لخفض الإنتاج.

وقال في مقابلة مع "العربية" إن أسعار النفط قد تتحرك صعوداً أو نزولاً، وذلك يعتمد على أوضاع السوق.

ولفت فايف إلى أن الأحداث الأخيرة في الخليج أثرت بشكل محدود على أسواق الخام حتى الساعة، لأسباب عدة منها المخاوف المتعلقة بنمو الاقتصاد العالمي، متوقعاً خفض الفائدة الأميركية قريباً.

وأضاف: "البيانات التجارية تبدو ضعيفة والطلب في الفصل الأول من السنة كان ضعيفاً.. لدينا أيضاً زيادة في إنتاج أميركا من النفط الصخري".

وقال إن أغلب التوقعات تشير إلى أن ما نواجهه هو مجرد تباطؤ في الدورة الاقتصادية، مضيفاً: "الحرب التجارية تطغى، لكن لا نتحدث عن ركود لذلك نتوقع أن يتداول النفط في نطاق بين 60 و80 دولاراً للبرميل".

وتابع: "إذا تطورت الحرب التجارية الأسعار يمكنها التراجع عن ذلك، وكذلك إذا تطورت التوترات في الخليج سترتفع الأسعار، لكن لا نتوقع في الوقت الراهن أن تخترق الأسعار هذا النطاق".

وأضاف: "نرى أن الأسعار ستلقى دعماً في النصف الثاني من السنة، متعلقا بتوقعنا لاستمرارية اتفاق أوبك، والقواعد الملاحية الدولية التي ستدخل حيز التنفيذ في 2020 والتي ستؤثر على نشاط التكرير بدءاً من نهاية السنة الجارية".