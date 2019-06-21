اليابان تدرس تدابير للتعامل مع اضطرابات إمدادات النفط

قال رئيس اتحاد البترول الياباني، اليوم الجمعة، إن شركات تكرير النفط اليابانية تدرس تدابير للتعامل مع اضطراب محتمل في إمدادات الخام من الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات في المنطقة.



وقال تاكاشي تسوكيوكا، رئيس اتحاد البترول الياباني خلال مؤتمر صحافي، بعد أن أسقطت إيران طائرة مسيرة عسكرية أميركية أمس الخميس "شركات التكرير تقوم بعمليات محاكاة مختلفة في حالة الطوارئ بالشرق الأوسط".



وأضاف أن التدابير تشمل شراء نفط فوري من مناطق أخرى، مثل غرب إفريقيا أو الولايات المتحدة وكذلك استخدام الاحتياطيات الوطنية.



وتعرضت ناقلتان، إحداهما تشغلها شركة شحن يابانية، لهجوم الأسبوع الماضي في الخليج. وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجمات، مما أثار مخاوف بشأن وقوع مواجهة ودفع أسعار النفط للارتفاع على الرغم من أن طهران تنفي ضلوعها في الأمر.