برنت يرتفع 6% إلى 65.6 دولار للبرميل وسط تصاعد التوترات

ارتفاع مزيج برنت دولارا للبرميل إلى 65.6 دولار بسبب زيادة التوتر بين أميركا وإيران.

ولايزال خام برنت بصدد تسجيل أول مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع، وسط تزايد التوترات في الشرق الأوسط، وبفضل آمال بأن انخفاض أسعار الفائدة الأميركية ربما يحفز النمو العالمي.



وقال فيكتور شوم، نائب رئيس استشارات الطاقة لدى آي.إتش.إس ماركت في سنغافورة "الارتفاعات والانخفاضات التي سجلها سعر النفط في الآونة الأخيرة تشير حقيقة إلى حالة عدم استقرار في أسواق النفط (بالنظر) إلى تزايد التوترات الجيوسياسية... والمخاوف من تباطؤ الطلب على النفط بسبب النزاعات التجارية".

موضوع يهمك تخلت أسعار النفط عن مكاسبها، اليوم الأربعاء، والتي جاءت بدعم من انتعاش الآمال بخصوص التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات... النفط يتخلى عن مكاسبه وبرنت عند 61.7 دولاراً طاقة





وقلل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البداية من شأن إسقاط إيران لطائرة مسيرة عسكرية أميركية في الأسبوع الجاري. لكن تقارير اليوم الجمعة ذكرت أن ترمب وافق على توجيه ضربات عسكرية لإيران قبل أن يتراجع، مما يثير مخاوف بشأن تعطل إمدادات نفطية مهمة بعد هجمات على ناقلتين الأسبوع الماضي.



وترتفع التوترات في منطقة الشرق الأوسط، التي تضخ 20% من إنتاج النفط العالمي، بعد هجمات على ناقلتين قرب مضيق هرمز وهو ممر مهم لإمدادات النفط.



وحملت الولايات المتحدة إيران المسؤولية عن هجمات الناقلتين.



كما تحسن الجانب الخاص بآفاق الطلب، مع توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ربما يخفض أسعار الفائدة في اجتماع القادم.



وعادة ما تتلقى أسعار النفط الدعم من ضعف الدولار بسبب أن الخام يتم تسعيره بالعملة الأميركية في المعتاد.