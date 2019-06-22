"إنبي" المصرية تنفذ مشروع نفط سعودياً بنصف مليار دولار

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، أن فوز شركات البترول المصرية بعقود جديدة خارج مصر يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لوزارة البترول المصرية للتوسع في حجم أعمال شركاتها في الخارج استثماراً لما تمتلكه من خبرات عالمية وكوادر بشرية متميزة وكفاءة أداء وتوافر سابقة أعمال قوية لديها في تنفيذ المشروعات داخلياً وخارجياً بأعلى معايير الجودة وفي توقيتات زمنية قياسية.

وأوضح وزير البترول المصري أن استثمار إمكانيات الشركات المصرية في المشروعات الخارجية يسهم في تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتدعيم سجلها المشرف في تنفيذ المشروعات على مدار الفترات الماضية بما يؤهلها لاستمرار التواجد بقوة والفوز بمزيد من المشروعات.

وأشار إلى التقرير الذي تلقاه من رئيس شركة "إنبي" المهندس علاء حجازي، عن فوز الشركة بمناقصة كبرى لتنفيذ مشروع بترولي جديد في السعودية لمعالجة الزيت الخام لزيادة معدلات الإنتاج بقيمة تتجاوز نصف مليار دولار.

كما أشار إلى أن شركة "إنبي" فازت بالمناقصة بعد منافسة مع عدد من الشركات السعودية والعالمية أسفرت عن اختيار العرض المقدم من شركة إنبي كمقاول عام للمشروع بنظام تسليم مفتاح.

ويشمل نطاق أعمال شركة "إنبي" في المشروع السعودي كلاً من التصاميم الأساسية والتفصيلية وشراء المهمات وأعمال التنفيذ وتجارب ما قبل التشغيل والمعاونة في التشغيل.

وبفوز شركة "إنبي" بالمشروع سيصل إجمالي حجم أعمالها في تنفيذ المشروعات البترولية في السعودية إلى أكثر من 1.25 مليار دولار.

وأكد رئيس شركة "إنبي" أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية جديدة للشركة من حيث الحجم والتقنيات الفنية التي سيتم تنفيذ المشروع بها لينضم لقاطرة المشروعات البترولية في السعودية التي نفذتها الأيادي المصرية العاملة بقطاع البترول وفق المعايير والمواصفات العالمية.