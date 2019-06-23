"إكسون موبيل" تعتزم التخارج من حقول نفط نرويجية

قال متحدث باسم شركة إكسون موبيل لصحيفة داجنز نورنجزليف الاقتصادية اليومية، إن الشركة تدرس بيع جميع الحصص التي تمتلكها في حقول النفط والغاز قبالة سواحل النرويج.

وقبل عامين باعت الشركة الأميركية، وهي أكبر شركة نفط في العالم، الأصول التي تشرف على تشغيلها في المنطقة، لكنها احتفظت بحصص في أكثر من 20 حقلاً.

ونقلت الصحيفة عن خبير في القطاع لم تسمه قوله، إن قيمة الأصول تقدر بما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.

في عام 2017 بلغ صافي إنتاج إكسون موبيل من الحقول قبالة سواحل النرويج 170 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.