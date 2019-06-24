النفط فوق 65 دولاراً مع ترقب عقوبات كبرى على إيران

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إثر استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعدما قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إنه سيعلن عقوبات "كبرى" على طهران.



وارتفع خام القياس العالمي برنت 25 سنتا أو 0.4% إلى 65.45 دولار للبرميل.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا أو 0.6% إلى 57.80 دولار للبرميل.

وفي هذا السياق، قال الخبير النفطي محمد الشطي إن العقوبات الأميركية على إيران وزيادتها تؤثر سلبا بالنسبة للسوق النفطية، وتضغط على الأسعار وتزيد القلق بخصوص الإمدادات.

لكن النقطة الرئيسية بالنسبة للعقوبات على إيران، وفق الشطي، هو نظر السوق إلى انعكاس هذه العقوبات في خفض إنتاج النفط الإيراني وصادرات طهران إلى الخارج.

صحيح أن إنتاج الخام الإيراني قد انخفض من 3.8 مليون برميل يوميا ليصل إلى 2.6 مليون برميل، غير أنها لا تزال بعيدة عن الاستهداف الأميركي بتصفير الصادرات النفطية لإيران، حيث أنها تتراوح اليوم ما بين 500 إلى 600 ألف برميل يوميا.

وبرأي الشطي لو تراجعت الصادرات إلى 300 أو 200 ألف برميل يوميا، فها سيعطي دفعا قويا لأسعار النفط.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، إنه ألغى ضربة عسكرية للرد على إسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة. وقال أمس الأحد، إنه لا يسعى إلى الحرب مع إيران.



لكن بومبيو قال أيضا إنه سيعلن عقوبات "كبرى" على إيران اليوم الاثنين بهدف زيادة تقليص الموارد التي تستخدمها طهران لتمويل أنشطتها في المنطقة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا: "يجب أن تدعم الخلافات في الشرق الأوسط أسعار النفط في مطلع الأسبوع، إذ تنتظر أسواق النفط رؤية رد إيران على التهديد بفرض عقوبات إضافية".

وصعدت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران الطائرة المسيرة التي قالت الولايات المتحدة إنها كانت في المجال الجوي الدولي بينما قالت طهران إنها كانت فوق أراضيها.