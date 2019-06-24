ترمب: نحتاج خفضاً للفائدة لكن الفدرالي "طفل عنيد"

عاود الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاد مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) يوم الاثنين لعدم خفضه أسعار الفائدة، مواصلا الضغط على البنك المركزي لكي يغير سياساته.

وكتب ترمب على تويتر "رغم مجلس احتياط لا يعرف عمله - رفع أسعار الفائدة أسرع مما ينبغي (تضخم منخفض جدا، أجزاء أخرى من العالم تتباطأ، يخفضون ويعمدون للتيسير النقدي) وقام بتشديد نقدي واسع النطاق، 50 مليار دولار شهريا، فإننا بصدد أحد أفضل شهور يونيو/حزيران في تاريخ الولايات المتحدة.

"فكروا كيف الأمر لو أن مجلس الاحتياطي فعل الصواب. آلاف النقاط أعلى على داو، وناتج محلي إجمالي في نطاق الأربعة أو حتى الخمسة. الآن لا يتزحزحون، مثل طفل عنيد، بينما نحتاج لتخفيضات الفائدة، والتيسير النقدي، لإبطال أثر ما تفعله الدول الأخرى بحقنا. غلط!"

وسبق أن اتهم الرئيس الأميركي مرارا مجلس الفدرالي برئاسة، جيروم باول، بتقويض جهود إدارته لتعزيز النمو الاقتصادي وطالب مرارا بخفض أسعار الفائدة.

كان مجلس الاحتياطي الفدرالي لمح يوم الأربعاء الماضي إلى البدء في خفض سعر الفائدة ربما من يوليو/تموز، قائلا إنه مستعد لمكافحة المخاطر الاقتصادية العالمية والمحلية المتنامية، آخذا في الحسبان تنامي التوترات التجارية وبواعث القلق من تضخم ضعيف.