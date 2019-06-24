قبل زيارة بومبيو.. الهند تتخلى عن نفط إيران

قال مصدر مطلع إن شركة التكرير الهندية "إم آر بي إل" اشترت مليون برميل من خام حقل" زاكوم العلوي" الواقع قبالة سواحل أبوظبي في أول مناقصة تطرحها الشركة لشراء الخام العالي الكبريت هذا العام بحسب "رويترز".

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، زيارة إلى الهند بعد زيارته لكل من السعودية والإمارات، في إطار السعي لتكوين حلف دولي للتصدي لممارسات إيران.

موضوع يهمك وصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، إلى السعودية لبحث التطورات الحاصلة في المنطقة، لاسيما التصعيد الأخير... استعداداً لردع إيران.. بومبيو يصل السعودية السعودية

جاءت المناقصة بعد أن توقفت الهند عن شراء النفط الإيراني في مايو/أيار إثر عدم تمديد واشنطن الإعفاءات من العقوبات على إيران التي كانت قد منحتها لعملاء الخام الإيراني.

واشترت شركة التكرير الكمية من شل بعلاوة 2.05 دولار للبرميل فوق سعر خام دبي، وسيتم تحميلها في الفترة من الأول إلى العاشر من أغسطس/آب، بحسب المصدر.