روسيا: اتفاق النفط ساهم في استقرار أسواق الطاقة

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، إن اتفاق منتجي الخام في العالم على كبح الإنتاج أدى إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط وجعل استثمارات القطاع جذابة.

وذكر نوفاك خلال منتدى للطاقة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، أن التنافس يحتدم في أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف الوزير الروسي أن هناك الكثير من الضبابية في أسواق الطاقة العالمية، بحسب ما نقلته "رويترز".

من ناحية أخرى، قال نوفاك إن المحادثات مع شركة "أرامكو" السعودية بخصوص المشاركة في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي الخاص بشركة "نوفاتك" الروسية، مستمرة.