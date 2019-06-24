وكالة الطاقة تحذر من توتر أمن إمدادات النفط العالمية

قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن الوكالة تشعر بقلق بالغ من التأثير الذي قد تسببه التوترات في الشرق الأوسط على أمن الطاقة العالمي، مضيفا أنها ستتخذ إجراءات في حال حدوث أي تعطل مادي للإمدادات.

وارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، معززة المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، بدعم التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المخاوف بشأن احتمال ضعف الطلب حد من المكاسب.

وقال بيرول في مؤتمر صحفي "نراقب الوضع عن كثب ونشعر بقلق بالغ. في حال حدوث أي تعطل مادي، فنحن مستعدون للتحرك بطريقة مناسبة"، مضيفا أن أسعار النفط لم تتأثر بقدر كبير جراء النمو القوي في أسعار النفط الصخري الأميركي.