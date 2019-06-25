تراجع طفيف للنفط وسط مخاوف الطلب والتوترات التجارية

نزلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن آفاق الطلب على الخام، لكن الأسعار لقيت دعما بعد أن أعلنت واشنطن عقوبات جديدة على إيران وسط تصاعد للتوترات في الشرق الأوسط.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 34 سنتا أو 0.5% إلى 64.52 دولار للبرميل. وكانت قد تراجعت 0.5% يوم الاثنين.

وفقدت العقود الآجلة للخام الأميركي 24 سنتا أي ما يعادل 0.4% إلى 57.66 دولار للبرميل. وكان الخام الأميركي القياسي ارتفع في الجلسة السابقة 0.8%.

وصعد برنت 5% في الأسبوع الماضي، بينما زاد الخام الأميركي 10% بعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أميركية يوم الخميس الماضي في الخليج، ما أجج التوترات بعد هجمات على ناقلات نفط في المنطقة في شهري مايو ويونيو.

واستهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي ومسؤولين إيرانيين آخرين كبار بعقوبات أمس الاثنين، وهي خطوة غير مسبوقة لتكثيف الضغوط على إيران بعد إسقاطها للطائرة المسيرة.