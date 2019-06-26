باركليز: نتوقع تمديد اتفاق "أوبك+" لخفض إنتاج النفط

قال بنك باركليز إنه يتوقع تمديد اتفاق أوبك+ القائم لخفض إنتاج النفط، مبقياً على توقعاته بسعر 73 دولارا للبرميل لخام برنت في النصف الثاني من العام الحالي.

ولفت إلى توقعاته ببقاء مستوى التزام المنتجين الرئيسيين في أوبك بالقرب من 100% في النصف الثاني من 2019، ما لم يزداد تدهور الوضع في إيران وفنزويلا، بحسب ما ورد في "رويترز".



وأضاف بنك باركليز: "السيناريو المستبعد حدوثه هو فشل الأطراف المشاركة في الاتفاق على التمديد، لا نتوقع أن تواصل السعودية التزامها بالقيود المفروضة على الإنتاج"، وفي هذه الحالة قد ينخفض سعر خام برنت إلى 50 دولارا للبرميل في المتوسط هذا العام.

وبلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في نحو شهر اليوم الأربعاء، بدعم من توقف مصفاة رئيسية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وبيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق، 1.03 دولار للبرميل إلى 66.08 دولار للبرميل.

ولامست عقود برنت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ 31 مايو، عند 66.25 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.96 دولار للبرميل، بارتفاع 1.13 دولار عن التسوية السابقة. وارتفع الخام إلى أعلى مستوياته منذ 30 مايو عند 59.13 دولار للبرميل في وقت سابق.