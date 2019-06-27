اجتماع مرتقب بين "نوفاك" و"الفالح" غداً.. ما مصير اتفاق أوبك؟

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها سيتوصلون لاتفاق عندما يناقشون اتفاقهم المتعلق بإنتاج النفط العالمي خلال اجتماعهم في فيينا.



وأضاف نوفاك أن وزارة الطاقة الروسية لا تزال تجري محادثات مع شركات النفط في البلاد بخصوص اتفاق الإنتاج، مشيراً إلى أنه يعتزم الاجتماع مع نظيره السعودي خالد الفالح خلال قمة مجموعة العشرين، التي تبدأ أعمالها في اليابان غدا الجمعة.



وقال للصحافيين ردا على سؤال بشأن ما إن كان يتوقع صعوبة المحادثات خلال اجتماع فيينا "أعتقد أننا سنتفق قطعا، سيكون هناك قرار عام موحد".

وانخفضت أسعار النفط اليوم الخميس لتبدد بعض المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة، مع ترقب المتعاملين قمة مجموعة العشرين في اليابان واجتماع أوبك مع منتجين آخرين للخام لاتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا أو 0.6% إلى 66.07 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا أو 0.6% إلى 59.05 دولار للبرميل.

وزادت أسعار النفط ما يزيد عن 2% أمس الأربعاء لأعلى مستوياتها في نحو شهر بدعم من بيانات حكومية أميركية، أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام، مع وصول الصادرات إلى مستوى قياسي مرتفع وتراجع مفاجئ لمخزونات المنتجات المكررة.

لكن بعض المتعاملين قالوا إن الأمل في تحقيق انفراجة بشأن التجارة خلال قمة مجموعة العشرين.