وزير النفط العراقي: لا تبرير لإجلاء إكسون موبيل موظفيها

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إنه من المرجح أن تمدد أوبك اتفاق خفض إمدادات الخام خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، وأن تُبقي على القيود لتظل على الأقل عند مستواها الحالي المستمر منذ الأول من يناير كانون الثاني.

وأبلغ الغضيان، الصحفيين في لندن، أن شركة إكسون استكملت عملية إجلاء لموظفيها من حقل في جنوب العراق لأسباب أمنية، في خطوة قالت بغداد إنها غير مبررة.

وأضاف أن العراق يعكف أيضا على صياغة رؤوس اتفاق بشأن صفقة جديدة للطاقة مع الشركة الأميركية.

وانخفضت أسعار النفط اليوم الخميس لتبدد بعض المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة، مع ترقب المتعاملين قمة مجموعة العشرين في اليابان واجتماع أوبك مع منتجين آخرين للخام لاتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا أو 0.6% إلى 66.07 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا أو 0.6% إلى 59.05 دولار للبرميل.

وزادت أسعار النفط ما يزيد عن 2% أمس الأربعاء لأعلى مستوياتها في نحو شهر بدعم من بيانات حكومية أميركية أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام، مع وصول الصادرات إلى مستوى قياسي مرتفع وتراجع مفاجئ لمخزونات المنتجات المكررة.

لكن بعض المتعاملين قالوا إن الأمل في تحقيق انفراجة بشأن التجارة خلال قمة مجموعة العشرين.