مكاسب برنت تفوق 20% بالنصف الأول من 2019

تراجعت أسعار النفط، الجمعة، لكنها سجلت ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب قبيل محادثات تجارية بين الرئيسين الأميركي والصيني، والتي كشفت عن هدنة وانفراجة قوية تمثلت بإلغاء حظر هواوي، ووقف الرسوم الجديدة على الواردات الصينية إلى أميركا.

وسجل برنت مكاسب بأكثر من 20 في المئة في النصف الأول من 2019، في حين بلغت مكاسب الخام الأميركي أكثر من 25 في المئة.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم السبت، إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط لما بين 6 و9 أشهر.

وتابع بوتين في مؤتمر صحافي عقب محادثات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، أن الاتفاق سيمدد بشكله الحالي وبالكميات ذاتها.

وتجتمع منظمة أوبك وحلفاء لها فيما يعرف باسم أوبك+ يومي الأول والثاني من يوليو/تموز لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا. وينتهي العمل بالاتفاق بعد الثلاثين من يونيو/حزيران.

وقال بوتين: "سندعم التمديد، روسيا والسعودية كلتاهما. فيما يتعلق بفترة التمديد لم نقرر بعد إذا كانت ستة أو تسعة أشهر، ربما ستكون تسعة أشهر". ويعني التمديد لمدة 9 أشهر أن يستمر العمل بالاتفاق حتى 30 مارس/آذار 2020.

وفي الجلسة السابقة لهذه التصرياحات، أغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر/أيلول، وهي الأكثر نشاطا في جلسة يوم الجمعة، منخفضة 93 سنتا لتبلغ عند التسوية 64.74 دولار للبرميل. وأغلقت عقود برنت تسليم أغسطس/آب بلا تغيير عند 66.55 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 96 سنتا لتسجل عند التسوية 58.47 دولار للبرميل.