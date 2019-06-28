وزيرا الطاقة الروسي والسعودي يبحثان التعاون بشأن اتفاق أوبك+

قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الجمعة إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك بحث مع نظيره السعودي خالد الفالح التعاون في اتفاق عالمي بين أوبك ومنتجين مستقلين لخفض إمدادات النفط.



ولم تفصح الوزارة عن تفاصيل إضافية تخض المناقشات بشأن الاتفاق بين مجموعة الدول المنتجة للنفط المعروفة باسم أوبك+.

وصرح ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في وقت سابق اليوم الجمعة إنه يأمل في أن يوفر اجتماع دول مجموعة العشرين في اليابان وضوحاً لأوبك ومنتجي النفط المستقلين في الوقت الذي يدرسون فيه تمديد اتفاق لخفض الإمدادات بعد يونيو.



وقال نوفاك "السوق حاليا في مرحلة مهمة للغاية. من ناحية، يبدو أنها متوازنة من حيث العرض والطلب، لكن من الناحية الأخرى، هناك الكثير من الضبابية".



وتابع "نأمل في أن يكون هناك المزيد من الوضوح... بعد قمة مجموعة العشرين في أوساكا"، مضيفا أنه يتوقع أن يتخذ منتجو النفط قراراً متوازنا بشأن الإمدادات.