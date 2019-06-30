أبوظبي.. اكتمال تصنيع واحدة من أكبر منصات النفط البحرية في العالم

أعلنت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية عن اكتمال تصنيع إحدى أكبر منصات النفط البحرية في العالم، في حقل أم لولو في أبوظبي.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المنصة تعتبر آخر منصة في الحقل.

وتعتزم الشركة تنويع أنشطتها من خلال دراسة عدد من الفرص الاستثمارية، خصوصاً في قطاع الطاقة المتجددة.

وأوضح المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، في مقابلة مع "العربية"، أن القيمة الإجمالية لمشروع حقل أم لولو تقدر بنحو 2.5 مليار دولار مقسمة إلى حزمتين، الأولى من 8 منصات لاستلام النفط وتقدر تكلفتها بـ800 مليون دولار، أما الثانية فتتكون من 5 منصات ضخمة لمعالجة النفط والغاز بتكلفة 1.7 مليار دولار.

ولفت إلى أن المشروع يعتبر أكبر وأهم مشاريع الشركة، حيث تم تدشين المنصة الخامسة ووزنها 32 ألف طن، ما يعادل 3 أضعاف حجم برج إيفل.

وحول تأثر الشركة بتراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة، أكد أن الإنشاءات البترولية الوطنية لم تشهد أي تراجع في الطلب على مثل هذه المشاريع، وقال: "بل على العكس نتائجنا المالية لعام 2018 سجلت أحسن معدلاتها منذ سنوات عدة، ونأمل في أن تكون عائدات 2019 الأعلى في تاريخ الشركة بحيث تصل إلى ملياري دولار، ما يعكس ارتفاعاً بـ 34% عن العام الماضي".