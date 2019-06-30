رويترز: 163% الالتزام بخفض إنتاج النفط في مايو

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن اللجنة الفنية المشكلة من أوبك وغير الأعضاء خلصت اليوم الأحد إلى أن نسبة التزام منتجي النفط باتفاق خفض المعروض بلغت 163 بالمئة في مايو أيار.

عقدت اللجنة اجتماعا في فيينا. ويلتقي وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول يوم الاثنين في العاصمة النمساوية لإجراء محادثات بشأن سياسة الإنتاج، تعقبها مناقشات مع منتجي الخام غير الأعضاء في المنظمة يوم الثلاثاء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أمس، إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد الاتفاق المبرم مع أوبك لتقليص إنتاج النفط، وذلك مع تعرض أسعار الخام لضغوط متجددة من تنامي الإمدادات الأميركية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.