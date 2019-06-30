شركتان يابانيتان تستثمران 3 مليارات دولار بمشروع روسي للغاز

وافقت شركة نوفاتك، أكبر منتج للغاز بالقطاع الخاص في روسيا، على بيع حصة نسبتها 10% في مشروعها المقبل لتسييل الغاز الطبيعي في روسيا "أركتيك إل.إن.جي-2" لشركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن وميتسوي آند كو.

وعلى الأثر، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحافي، السبت، عقب اجتماع قمة العشرين في أوساكا باليابان، بأن الاستثمارات اليابانية في المشروع ستصل إلى نحو 3 مليارات دولار.

وذكرت شركة ميتسوي في بيان أن الشركتين ستشتريان الحصة من خلال مشروع مشترك مقره هولندا، وتمتلك فيه شركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن حصة 75%، ويعود الباقي لشركة التجارة اليابانية.

وسيصبح مشروع "أركتيك إل.إن.جي-2" في القطب الشمالي ثالث مشروع للغاز الطبيعي المسال للشركة الروسية التي تأمل في مضاهاة الإنتاج القطري.

وتمتلك نوفاتك حصة 60% في المشروع الذي لم يشيد بعد، في حين تملك كل من توتال الفرنسية، والشركة الوطنية الصينية للتنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما (سي.ان.او.دي.سي)، وشركة (سي.ان أو.او.سي) الصينية أيضا حصة 10%.