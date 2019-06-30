مصر تقلص مستحقات "دانة غاز" بـ48 مليون دولار

أعلنت شركة "دانة غاز"، ومقرها إمارة الشارقة، تسلمها دفعة بقيمة 177 مليون درهم تعادل 48 مليون دولار، من عملياتها في مصر.

وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم الأحد، إن هذه الدفعة تضمنت 30 مليون دولار حصة الشركة من الدفعة التي سددتها الحكومة المصرية للشركات العاملة في قطاع النفط، إضافة لمبلغ 10 ملايين دولار من بيع الشحنة الثانية من المكثفات في عام 2019.

وتأتي الدفعة المستلمة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لسداد جميع المستحقات المتأخرة والمترتبة عليها مع نهاية عام 2019.

وتواصل الشركة منذ عام 2018 تحقيق تقدم ملحوظ في خفض مستحقاتها المتأخرة في مصر، حيث بلغ مجموع الدفعات المستلمة من عمليات الشركة في مصر عام 2018 ما مجموعه 208 ملايين دولار، مما قلص مجموع المستحقات إلى 140 مليون دولار في نهاية العام عند أدنى مستوياتها منذ شهر يناير 2011، ووصل مجموع الدفعات المستلمة خلال النصف الأول من عام 2019 ما قيمته 78 مليون دولار لتنخفض مستحقات الشركة في مصر إلى 125 مليون دولار.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز": "يظهر استلامنا للمبلغ من الحكومة المصرية في شهر يونيو مدى جديتها في سداد جميع المستحقات المتأخرة كما تم الإعلان عنه سابقاً، وستوفر هذه الدفعة المبالغ اللازمة لتنفيذ برنامج صيانة وتحسين أداء الآبار الواقعة في المناطق البرية".

وأضاف: "ستساهم الدفعة في تغطية تكاليف حفر بئر "ميراك-1" الاستكشافي الذي يقع في المياه العميقة في القطاع السادس، حيث تسير أعمال الحفر المتوقع ظهور نتائجها خلال الربع الثالث من هذا العام بشكل جيد".

يذكر أن "دانة غاز" بدأت بتاريخ 20 مايو 2019 أعمال الحفر في بئر "ميراك -1" في مصر على عمق 755 متراً في منطقة امتياز شمال العريش البحرية، المعروفة أيضاً بالقطاع السادس الواقع ضمن حوض شرق المتوسط، الذي شهد خلال السنوات الماضية اكتشافات ضخمة وعالمية المستوى.