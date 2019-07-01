وزير الطاقة الإماراتي للعربية: الالتزام يتزايد باتفاق النفط

توقع وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، ارتفاع الطلب على النفط في النصف الثاني من هذا العام، موضحاً أن أغلبية الدول متفقة على العمل معاً لضمان استقرار أسواق النفط.

وعبر المزروعي في تصريحات لقناة "العربية" على هامش اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا اليوم الاثنين، عن أمله في تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط لمدة 9 شهور، مؤكداً دعم دولة الإمارات للتمديد بهذه الفترة.

وتحدث عن تنامي الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط، موضحاً أن "نسبة الالتزام بخفض الإنتاج تراوحت بين 140 إلى 160% لبعض الشهور".

وأشار إلى كثير من المتغيرات التي شهدتها سوق النفط في النصف الأول من العام الحالي، موضحاً أن الدول المنتجة باتفاقها حافظت على نوع من عدم الزيادة الكبيرة في المعروض النفطي رغم تلك المتغيرات.

وأعرب عن أمله بانتعاش للطلب في النصف الثاني من العام الحالي على النفط، مع الانفراج في نزاع التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ووصف التزام السعودية والإمارات والكويت، بأنه مثالي موضحاً أن "هناك دولا التزمت بأكثر مما هو مطلوب منها، في حين أن كثيراً من غير الملتزمة أكدت خلال الاستعدادات لهذه الاجتماعات رغبتها في زيادة الالتزام".

وقال إن ميثاق التعاون بين دول المنظمة ودول منتجة من خارجها، "جاهز وكثير من الدول وافقت عليه، وفي حال عدم إقراره فإن معظم الدول متفقة على أن تعمل معا وندعم تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة 9 شهور".