أوبك وشركاؤها يمددون خفض الإنتاج ويوقعون اتفاقا للتعاون

اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، اليوم، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 في مسعى لدعم الأسعار.

واتفق الاجتماع أيضا على ميثاق للتعاون طويل الأجل بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة.

من جهته، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن "أوبك+" ستدرس خيار استهداف خفض مخزونات مجموعة الدول الصناعية لمتوسط ما بين عامي 2010 و2014 وليس متوسط الخمس سنوات الأخيرة لتقييم مدى نجاح الاتفاق.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، قد أكد في وقت سابق، أنه واثق 100% من تمديد اتفاق أوبك+ لـ 9 أشهر.

وأضاف أن منظمة أوبك تستهدف مستويات المخزون بين عامي 2010 و2014 وليس متوسط الخمس سنوات، لتقييم مدى نجاح اتفاق أوبك+.



وأوضح الفالح أن السعودية لديها طاقة إنتاجية فائضة لا تقل عن 2.3 مليون برميل يومياً، مؤكداً أن المملكة لن تدع العملاء يعانون من نقص في إمدادات النفط.



وأضاف وزير الطاقة السعودي أنه سيتم إدارة المعروض من خلال ضمان عدم إغراق الأسواق أو إحداث نقص.



وأعلن الفالح أن الاستهلاك المحلي من النفط في السعودية هذا العام سيكون أقل من 2018. أما فيما يتعلق بإنتاج النفط الأميركي فقال الفالح إنه سيبلغ الذروة تماماً مثل خام بحر الشمال.

وأشار الفالح إلى أن الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من السنة يبدو أفضل مما كان يبدو عليه قبل أسبوع.