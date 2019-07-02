النفط.. مخاوف الطلب تطغى على أثر تمديد خفض الإنتاج

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، في وقت طغت المخاوف بشأن احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي على أثر اتفاق توصلت إليه أوبك أمس الاثنين لتمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس القادم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 18 سنتاً بما يعادل 0.28% إلى 64.88 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود الخام الأميركي تسليم أغسطس 20 سنتاً أو 0.34% إلى 58.89 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع أمس الاثنين.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول يوم الاثنين، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 ليتجاوز أعضاء المنظمة خلافاتهم في مسعى لدعم أسعار الخام.

كما وقعت أوبك وشركاؤها اليوم الثلاثاء، اتفاق التعاون فيما بينهم.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أكد في وقت سابق أنه واثق 100% من تمديد اتفاق أوبك+ لـ 9 أشهر.

وأضاف أن منظمة أوبك تستهدف مستويات المخزون بين عامي 2010 و2014 وليس متوسط الخمس سنوات، لتقييم مدى نجاح اتفاق أوبك+.

وفي حين اتفقت الولايات المتحدة والصين في أحدث قمة لزعماء مجموعة العشرين على استئناف المحادثات التجارية، فإن انكماش أنشطة المصانع في معظم أنحاء أوروبا وآسيا في يونيو ، وتباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة يضغط على أسعار النفط.