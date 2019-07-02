بعد الرفع.. هذا المعدل المتوقع لأسعار الوقود في مصر

توقع محلل الاقتصاد الكلي في شركة سي آي كابيتال، نعمان خالد، رفع أسعار الوقود بمختلف أنواعه بما فيها البنزين وغاز البيوت، في مصر، بمتوسط زيادة يتراوح بين 20% و30% في العام المالي الحالي، بالمقارنة مع متوسط زيادة بلغ 48% في العام الماضي.

وقال خالد في مقابلة مع "العربية" إن الحكومة المصرية تعمل على تقليل الفرق بين سعر التكلفة المحلي، وأسعار استيراد الوقود في مصر، من خلال آليات تهدف إلى الحماية ضد تقلبات أسعار النفط عالمياً، آخذاً بعين الاعتبار تحركات سعر صرف العملة مقابل الدولار.

وأشار إلى آلية ربط سعر استيراد الوقود العالمي، بآلية التحوط ضد تقلبات أسعار النفط العالمية، والتي لم تعلن الحكومة المصرية، عن سعر محدد فيها، مرجحاً أن تكون الأسعار المعتمدة في هذه الآلية للبرميل بين 65 و70 دولاراً.

وقالت وزارة المالية المصرية في بيان لها إن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط ستؤدي إلى زيادة عجز الموازنة بمقدار 2.3 مليار جنيه، ما يمثل 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي.