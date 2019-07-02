قبرص تقاضي شركات تتعامل مع تركيا في "معركة الغاز"

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية القبرصية اليوم الثلاثاء، إن قبرص بدأت إجراءات قانونية بحق ثلاث شركات تشارك في تنقيب تركيا عن الغاز غرب الجزيرة، أو تنتهك جرفها القاري.

ورفض المسؤولون تسمية الشركات، لكنهم ذكروا أنها ليست تركية.

وسلطت اكتشافات الغاز في شرق المتوسط خلال السنوات الأخيرة الضوء على التوترات ومزاعم السيادة المتداخلة بين البلدين اللذين لا توجد علاقات دبلوماسية بينهما.

وترسو سفينة الحفر التركية "فاتح" غرب قبرص منذ الشهر الماضي، ومن المقرر إرسال أخرى قريباً إلى الشرق، وتدعى السفينة "ياووز".

وقال مسؤول بوزارة الخارجية: "بدأنا بالفعل إجراءات قانونية بحق شركات تتعاون مع تباو"، في إشارة لشركة البترول التركية المملوكة للدولة.

وتابع: "ننوي أن نفعل نفس الشيء مع ياووز".

وتقول حكومة قبرص إن الرقعتين ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة التي لها حقوق التنقيب عن النفط والغاز بها، بينما تقول تركيا إن المنطقة غرب قبرص هي جرف قاري تابع لها.