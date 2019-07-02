مصر: نستهدف تصدير ملياري قدم مكعبة غاز يومياً بآخر 2019

أشار وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، في مقابلة مع العربية، إلى أن الحكومة تستهدف تصدير ملياري قدم مكعبة غاز يوميا بنهاية هذا العام.

وقال: "بدأنا نستأنف تصدير الغاز من بداية أكتوبر الماضي من خلال الخطوط، وبعد ذلك سنتدرج في التصدير من خلال محطة تسييل للغاز".

وتابع: "عندما تستكمل كل المنظومة من إنتاج فائض بقدر كافٍ، نستطيع حينها تشغيل كل المنشآت الخاصة بالتصدير، إضافة إلى الخطوط من خلال علاقتنا بالأردن".

وفي ما يتعلق بطلب لبنان استيراد الغاز المصري، أكد طارق الملا أن المفاوضات لا تزال مستمرة في أشكال التعاون ما بين البلدين، قائلا: "يهمنا تصدير الغاز المصري سواء بشحنات مسالة أو غيره للبنان، لدعم احتياجاتهم من الغاز".