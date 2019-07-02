وزير الطاقة الإماراتي: ندعم مستوى مخزون 2010-2014

عبر وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، عن اعتقاده بأن مستوى المخزونات للعام 2010-2014 سيحقق الاستقرار في السوق إذا ما جرى استهدافه من قبل المنتجين من أعضاء أوبك وحلفائهم المستقلين.

وأضاف المزروعي بتصريحات لقناة "العربية" على هامش اجتماعات منظمة أوبك وحلفائها في فيينا، اليوم الثلاثاء، أن "دراسة جميع الآراء ستفضي إلى اختيار المتوسط المستهدف للمخزونات".

وتوقع وزير الطاقة الإماراتي في وقت سابق، ارتفاع الطلب على النفط في النصف الثاني من هذا العام، موضحاً أن أغلبية الدول متفقة على العمل معاً لضمان استقرار أسواق النفط.

وتحدث عن تنامي الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط، موضحاً أن "نسبة الالتزام بخفض الإنتاج تراوحت بين 140 و160% لبعض الشهور".

وأشار إلى كثير من المتغيرات التي شهدتها سوق النفط في النصف الأول من العام الحالي، موضحاً أن الدول المنتجة باتفاقها حافظت على نوع من عدم الزيادة الكبيرة في المعروض النفطي رغم تلك المتغيرات.

وأعرب عن أمله بانتعاش للطلب في النصف الثاني من العام الحالي على النفط، مع الانفراج في نزاع التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ووصف التزام السعودية والإمارات والكويت، بأنه مثالي، موضحاً أن "هناك دولا التزمت بأكثر مما هو مطلوب منها، في حين أن كثيراً من غير الملتزمة أكدت خلال الاستعدادات لهذه الاجتماعات رغبتها في زيادة الالتزام".