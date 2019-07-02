وزير النفط العراقي: 24 دولة وقعت ميثاق التعاون

أكد وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، أن دول منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها تمكنوا من تجاوز "نقطة خلافية وبجهود الحاضرين جرى التوقيع من قبل 24 دولة منتجة للنفط على ميثاق التعاون".

وأشار الغضبان في مقابلة مع "العربية" إلى أن الدول الموقعة على الميثاق تنتج "أكثر من نصف إنتاج العالم، وهو ميثاق يعبر عن وضع جيد جداً، ويعد منبراً للتعاون من أجل استقرار السوق، وهو منبر مفتوح للدخول به من دول أخرى، كما أنه يمكن الخروج منه فلا يؤثر على استقلالية أي دولة".

واعتبر وزير النفط العراقي في وقت سابق، أن النمو الاقتصادي العالمي المتواضع أدى إلى تراجع الطلب على الخام، مؤكداً موافقة العراق "على ميثاق أوبك+".

وقال إن هناك عوامل عدة أثرت سلبا على توازن السوق النفطية خلال العام الحالي.

واعتبر أن تخفيض الإنتاج بـ 1.2 مليون برميل يوميا في السابق، لم يكن كافيا لتحقيق التوازن، مشيراً إلى آثار النزاع التجاري بين الصين وأميركا والعوامل الجيوسياسية التي أثرت على السوق.

وكان الوزير الغضبان التقى نظيريه السعودي والروسي على هامش اجتماع أوبك في فيينا.