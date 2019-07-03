مذكرة تفاهم بين "نوجا" البحرينية وبيكرهيوز لاستكشاف النفط

قالت الشركة القابضة للنفط والغاز في البحرين، في بيان، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع بيكر هيوز للتعاون في قطاع النفط والغاز بالمملكة.



يذكر أن الشركة القابضة للنفط والغاز (نوجا القابضة) هي ذراع الاستثمار وتطوير الأعمال للهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين.



ويتيح الاتفاق للشركة استكشاف الفرص ورفع مستويات الكفاءة والإسهام بدعم إيجابي وبناء في عملية النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، حسبما ذكر البيان.