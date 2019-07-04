بيانات اقتصادية مخيبة عالمياً تضغط على أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط أكثر من 0.5% اليوم الخميس، تحت وطأة بيانات تظهر انخفاضا دون المتوقع في مخزونات الخام الأميركية ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وكانت العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق في خام القياس العالمي برنت منخفضة 1% عند 63.21 دولار للبرميل. كان برنت أغلق منخفضا 2.3% أمس الأربعاء.

ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1% أيضا إلى 56.78 دولار للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة 1.9% الأربعاء.

ونزلت مخزونات الخام الأميركية 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، بينما توقع المحللون انخفاضها ثلاثة ملايين برميل.

وهبطت المخزونات أقل من المتوقع مع استهلاك مصافي التكرير الأميركية خاما أقل عن الأسبوع السابق ومعالجتها نفطا أقل بنسبة 2% عنها قبل سنة، حسبما أظهرته أرقام إدارة المعلومات، رغم أنها في منتصف موسم الطلب الصيفي على البنزين.



وينبئ ذلك بأن الطلب على النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، قد يتباطأ وسط مؤشرات على اقتصاد آخذ بالضعف.

وتراجعت طلبيات التوريد الجديدة لمنتجات المصانع الأميركية للشهر الثاني على التوالي في مايو، وفقا لبيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء، مما زاد المخاوف الاقتصادية.



وجاءت البيانات الأميركية الضعيفة عقب تقرير أفاد بنمو بطيء لأنشطة الشركات في أوروبا الشهر الماضي.



وقال ستيفن إينس العضو المنتدب في فانجارد ماركتس "إذا نحينا جانبا الطبيعة قصيرة الأجل للتقلبات المحيطة ببيانات المخزون، فمن المستحيل أن نهرب من واقع اقتصادي بأننا وسط تباطؤ تصنيعي عالمي."