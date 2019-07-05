برنت يرتفع قرب 64 دولاراً بدعم تجدد التوترات الجيوسياسية

انخفضت أسعار النفط الخام القياسي الأميركي بفعل مؤشرات اقتصادية ضعيفة، اليوم الجمعة، بينما صعد خام برنت بدعم من توترات بشأن إيران وقرار أوبك وحلفائها بتمديد اتفاق لخفض الإمدادات حتى العام القادم.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.48 دولار إلى 56.86 دولار للبرميل. ولم يكن هناك سعر للتسوية أمس بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 0.28 دولار إلى 63.58 دولار. ويتجه الخام الأميركي وخام برنت صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع.

وفي الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين والتي قلصت آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، يستأنف ممثلون عن البلدين محادثات الأسبوع القادم لإنهاء المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات.

وتراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في مايو، وحذرت وزارة الاقتصاد اليوم من أن هذا القطاع في أكبر اقتصاد بأوروبا سيظل ضعيفاً على الأرجح في الأشهر المقبلة.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء انخفاض الطلبيات الجديدة لسلع المصانع الأميركية للشهر الثاني على التوالي في مايو، مما يؤجج مخاوف اقتصادية.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء عن انخفاض أسبوعي لمخزونات الخام قدره 1.1 مليون برميل، وهو ما يقل كثيراً عن تراجع قدره خمسة ملايين برميل أعلنه معهد البترول الأميركي في وقت سابق من الأسبوع ويأتي دون توقعات المحللين.

وتتلقى الأسعار الدعم من إلتزام كبار مصدري النفط في العالم هذا الأسبوع بخفض الإنتاج، بما في ذلك أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون مثل روسيا، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+.