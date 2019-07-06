ليبيا.. عقد لتطوير ميناء سوسة بـ1.5 مليار دولار

أعلنت السلطات الليبية وشركة "غويدري غروب" الأميركية للأمن، أنهما تخططان لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لتطوير ميناء كبير في شرق البلد المنتج للنفط.

والمحادثات مستمرة منذ نحو عام لإنشاء ميناء في سوسة، فيما سيكون استثمارا نادرا في ليبيا. ويعاني معظم البلاد من الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.

وقالت مجموعة "غويدري" في بيان: "وقعت مجموعة غويدري ودولة ليبيا عبر مصلحة الموانئ اتفاق الامتياز رسميا في 13 مايو/أيار لتطوير ميناء مياه عميقة متعدد الأغراض في سوسة بليبيا".

وأضافت الشركة: "سوف تتضمن الخطوات التالية من المشروع وضع كل الترتيبات الفنية والمالية والتشغيلية والتجارية".

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من جهته، قال صلاح الحاسي رئيس مصلحة الموانئ في المنطقة الشرقية ورئيس لجنة متابعة ميناء سوسة البحري، في حديث مع وكالة "رويترز"، إنه لم يتم حتى الآن توقيع الاتفاق النهائي، لكن تم إنجاز 90% من العمل.

وأضاف: "نحن الآن في المرحلة الأخيرة في توقيع العقد. تمت الموافقة واعتماد الخطوط العريضة والآن نراجع البنود في العقد".

ولم يذكر أي من الطرفين تفاصيل عن بنود وقيمة الاتفاق. وكان الجانبان قد قدرا في فبراير/شباط الماضي حجم الاستثمار في المشروع بمبلغ 1.5 مليار دولار. وأكدت شركة "غويدري غروب" أنها "قريبة جداً" من توقيع اتفاق تمويل من أجل الميناء.

وتوقيع العقد بشكل نهائي سيشكل إنجازا كبيرا للحكومة في شرق ليبيا والتي لا تتمتع باعتراف دولي. يذكر أن الحكومة المعترف بها دولياً هي حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس في غرب البلاد.

ومن المفترض أن يصبح ميناء سوسة الميناء الرئيسي لدخول السلع إلى ليبيا. ويأمل المسؤولون أن يتيح الميناء وظائف في بلد يتطلع فيه الغالبية إلى القطاع العام المتضخم. ومن المستهدف أن يخدم الميناء البلد كله.

ويخشى البعض من احتمال أن يلحق الميناء ضررا بمواقع تاريخية قديمة. يذكر أن سوسة، التي فيها ميناء صيد خامل وأعمدة معبد تاريخي ومواقع أثرية تغمرها المياه، قريبة من مدينة القيروان الجبلية الإغريقية.