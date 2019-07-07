إيران: ناقلة النفط المحتجزة لم تكن متجهة إلى سوريا

قالت إيران إن ناقلة النفط التي اعترضتها بريطانيا في منطقة جبل طارق، يوم الخميس، لم تكن متجهة نحو سوريا.

وصرح نائب وزير الخارجية عباس عراقجي للصحافيين، اليوم الأحد، قائلاً إن "وجهة ناقلة النفط لم تكن سوريا".

وقال عراقجي إنه لا يوجد قانون يسمح للسلطات في جبل طارق بإيقاف الناقلة، واصفاً ما حدث بأنه "قرصنة".

واعترضت السلطات ناقلة النفط العملاقة (غريس 1)، قائلة إنها تعتقد أنها تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال نقل شحنة من النفط الخام الإيراني إلى سوريا، فيما ذكرت السلطات الإسبانية أن عملية إيقاف الناقلة جاءت بناء على طلب الولايات المتحدة.

جاء ذلك وسط توترات متصاعدة بشأن اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2015.