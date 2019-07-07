تركيا "تتحدى" وترسل سفينة ثانية للتنقيب قبالة قبرص

قال وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، إن سفينة حفر تركية ثانية ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط في غضون أسبوع، في خطوة قد تؤدي لتوتر العلاقات مع قبرص بشأن حقوق التنقيب.



وفي الشهر الماضي، نبَّه زعماء الاتحاد الأوروبي تركيا إلى ضرورة وقف أعمال التنقيب عن الغاز في مياه متنازع عليها حتى لا يتخذ الاتحاد إجراء ضدها بعد ضغوط من اليونان وقبرص للتدخل.



وتوجد سفينة تركية بالفعل قبالة سواحل قبرص، وأصدرت قبرص مذكرات اعتقال بحق طاقمها في يونيو/ حزيران.



ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن دونميز قوله إن سفينة الحفر الثانية ياووز موجودة حاليا في ميناء مرسين لإجراء الفحص النهائي لها وتحميل إمدادات.



وتقول أنقرة، التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع قبرص، إن قطاعات معينة من المنطقة البحرية قبالة قبرص، المعروفة باسم "المنطقة الاقتصادية الخالصة"، تقع تحت سيادتها أو سيادة القبارصة الأتراك، الذين يحكمون دولة انفصالية في شمال الجزيرة لا يعترف بها إلا تركيا.



وقال دونميز " ستبدأ ياووز الحفر خلال أسبوع في شرق البحر المتوسط، في (شبه جزيرة) كارباس، في المنطقة التي حصلنا على ترخيص فيها من جمهورية شمال قبرص التركية".



وهددت قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي بإجراءات قانونية ضد تركيا وهي العضو في حلف شمال الأطلسي، تتضمن إجراءات فعلية تمثلت بإصدار نحو 20 مذكرة اعتقال دولية بحق 3 شركات تدعم التنقيب المستمر الذي تقوم به تركيا على مسافة مسافة 42 ميلاً قبالة ساحل قبرص الغربي.