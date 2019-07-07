تراجع إنتاج أوبك من النفط لأدنى مستوى بـ5 أعوام

كشف مسح أجرته وكالة رويترز أن إنتاج أوبك انخفض لأدنى مستوى في 5 أعوام، مع تراجع الإنتاج الإيراني والفنزويلي، بسبب العقوبات الأميركية وتعطل الإنتاج في دول أخرى بالمنظمة.

وأظهر المسح أن دول منظمة أوبك، ضخت 29.6 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض قدره 170 ألف برميل يومياً، مقارنة مع شهر مايو الماضي.

وكانت أوبك وشركاؤها في مجموعة أوبك بلس، اتفقت على تمديد اتفاقها لخفض الإنتاج الموقع في ديسمبر الماضي، حيث تم تمديده لمدة 9 أشهر تنتهي في مارس من العام المقبل.

وفي سياق متصل، كان مصدر بأوبك قد أكد الجمعة أن السعودية ضخت 9.782 مليون برميل يومياً من النفط في يونيو، ارتفاعاً من 9.67 مليون برميل يومياً في مايو.

وأبقت المملكة، أكبر مُصدر في العالم للنفط، على إنتاجها النفطي دون المستوى المستهدف للإنتاج البالغ 10.3 مليون برميل يومياً بموجب اتفاق خفض الإنتاج العالمي الذي تقوده أوبك، والذي يهدف إلى تقليص المخزونات ودعم الأسعار.