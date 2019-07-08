برنت فوق 64 دولاراً مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين مدعومة ببيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، لكن المخاوف من أن يحد تباطؤ الاقتصاد العالمي من الإقبال على شراء النفط كبحت المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات عند 64.31 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط ستة سنتات إلى 57.57 دولار للبرميل.



وقال ستيفن إينز الشريك الإداري في فانجارد ماركتس ببانكوك إن الأسعار تلقت دعماً من بيانات الوظائف غير الزراعية التي جاءت "أفضل من المتوقع لكن المتعاملين حذرون للغاية بشأن استمرار الآفاق الاقتصادية العالمية الأكثر قتامة".



وتراجع كلا الخامين الأسبوع الماضي بعد أن طغت المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي على مخاطر الإمداد. ونزل برنت بأكثر من 3% وانخفض غرب تكساس الوسيط 1.5%.



وأظهر تقرير الوظائف لوزارة العمل الأميركية الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش بقوة في يونيو مع ارتفاع الوظائف الحكومية، مما يشير بأن التباطؤ الحاد في مايو في التوظيف ربما كان عابراً.



وأفاد التقرير بأن أصحاب الأعمال أضافوا 224 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أعلى رقم في خمسة أشهر.



لكن الحرب التجارية الأميركية الصينية قلصت آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.