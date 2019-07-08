غولدمان: زيادة النفط الأميركي تفوق نمو الطلب حتى 2020

قال بنك غولدمان ساكس إنه من المرجح أن يفوق النمو في إنتاج النفط الصخري الأميركي الزيادة في الطلب العالمي، على الأقل خلال 2020، ويحد من مكاسب أسعار النفط على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ويتوقع البنك نمو إنتاج النفط الأميركي 1.3 مليون برميل يومياً، و1.2 مليون برميل يومياً في 2019 و2020 على الترتيب، وذلك مقارنة مع توقعات بنمو الطلب العالمي عليه البالغة 0.8 مليون برميل يومياً، و1.6 مليون برميل يومياً لنفس الفترات على الترتيب.

وقال البنك: "استعداد أوبك لمواصلة التنازل عن حصة من السوق من المرجح أن يحد من الاتجاه النزولي كذلك".

وأبقى البنك على توقعاته للأسعار في 2020 دون تغيير، عند حوالي ستين دولاراً للبرميل لبرنت و55.50 دولار لخام غرب تكساس الوسيط.

واتفقت "أوبك" وحلفاؤها الذين تقودهم روسيا الأسبوع الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس 2020.

وقالت غولدمان ساكس لأبحاث الأسهم في مذكرة أمس الأحد: "لم تجر مناقشة استراتيجية الخروج من التخفيضات، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان قرار تمديد التخفيضات لاستيعاب نمو النفط الصخري سيقود في نهاية المطاف إلى الحاجة لتخفيضات أعمق في 2020".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات عند 64.31 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات عند 57.57 دولار للبرميل، بدعم من بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، لكن المخاوف من أن يحد تباطؤ الاقتصاد العالمي بوتيرة أكبر من الأقبال على شراء النفط تكبح المكاسب.